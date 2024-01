Casa Circondariale di Verona. Sbarre di Zucchero, presidio contro i suicidi in galera

AgenPress. Sbarre di Zucchero risponde alla chiamata dei familiari di moltissimi detenuti e si ritroverà domenica 28 gennaio, a partire dalle 14.30, davanti ai cancelli del carcere di Montorio – Verona con un presidio pacifico per dire che noi non ci stiamo, non possiamo accettare e considerare i suicidi in carcere come un “male incurabile ed inevitabile”!

Un carcere migliore equivale ad una maggiore sicurezza per la collettività, un carcere migliore equivale all’abbattimento della recidiva, un carcere migliore equivale a condizioni lavorative migliori per tutti gli operatori penitenziari ma, soprattutto, equivale a meno suicidi che, in questo primo scorcio del 2024, sono già 10.

Invitiamo pertanto la cittadinanza intera a partecipare con noi che ribadiremo a gran voce il nostro deciso NO all’ennesimo Governo sordo e cieco di fronte ad una situazione carceraria drammaticamente abbandonata a sé stessa perché “PER QUANTO VOI VI CREDIATE ASSOLTI, SIETE PER SEMPRE COINVOLTI”.