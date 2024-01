Alabama. Giustiziato con il gas azoto. La condanna dell’Unione Europea e della Casa Bianca

AgenPress – L’Unione europea esprime “profondo rammarico” per “l’esecuzione di Kenneth Eugene Smith avvenuta ieri nello Stato dell’Alabama, costringendo il detenuto a respirare azoto puro”. “Secondo i maggiori esperti, questo metodo è una punizione particolarmente crudele e insolita”, scrive il Servizio d’azione esterno dell’Ue. “L’Ue – si legge nella nota – si oppone fermamente alla pena di morte in ogni momento”.

L’esecuzione di Kenneth Smith con l’azoto in Alabama è “molto inquietante” per l’amministrazione Biden, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un brieifing con la stampa sottolineando che “il presidente sostiene la moratoria del procuratore generale sulla pena di morte federale”.