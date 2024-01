Ue. Incontro von der Leyen e agricoltori. È grazie a donne e uomini che lavorano la terra, che l’Europa dispone del cibo più sano al mondo

AgenPress – “Penso che tutti avvertiamo una crescente divisione e polarizzazione quando si tratta di temi legati all’agricoltura. Sono profondamente convinta che solo attraverso il dialogo potremo superare questa polarizzazione che tutti avvertiamo”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla prima sessione del dialogo strategico con gli agricoltori europei, a Palazzo Berlaymont.

“Questo è il motivo per cui vogliamo riunire, attorno a questo tavolo, un gruppo piuttosto eterogeneo di attori del settore agroalimentare europeo. Sono molto felice di vedervi tutti qui. Sono lieta di vedere i rappresentanti dei nostri agricoltori, braccianti e comunità rurali, che sono custodi delle nostre migliori tradizioni e che danno vita alle nostre campagne”.

“Abbiamo anche le industrie attorno al tavolo, voi che mettete il cibo in tavola. Abbiamo membri di gruppi di consumatori e ambientalisti, perché tutta la società ha a cuore la campagna e il nostro cibo, ma in questa sala sono presenti anche il settore finanziario e il mondo accademico. Quindi, in effetti, un gruppo molto eterogeneo, ma tutte le parti interessate nello stesso campo. E sono sicuro che nei prossimi giorni e settimane avremo molti più stakeholder che ci invieranno i loro pensieri, idee e proposte. Condivideranno con noi le loro idee. E noi vogliamo ascoltarvi e chiedervi di discutere ed elaborare scenari per il futuro”.

Il vostro compito è di cruciale importanza. È grazie all’agricoltura europea – alle donne e agli uomini che lavorano la terra – che l’Europa dispone del cibo più sano e di altissima qualità al mondo. I nostri agricoltori operano quotidianamente in un mercato globale molto competitivo. Spesso sei la parte più vulnerabile nella catena del valore. E ovviamente meritate una giusta remunerazione. Il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare europea.

Ognuno di voi ha un ruolo da svolgere, ognuno di voi dal proprio punto di vista, ovviamente. I consumatori avranno un ruolo da svolgere, poiché le loro scelte guidano l’innovazione e la domanda. I genitori, ad esempio, cercano cibo sano per i loro figli. Scelgono con molta attenzione. I giovani chiedono sempre più cibo più sostenibile. I rivenditori e i trasformatori di prodotti alimentari sono altrettanto cruciali. Bisogna competere a livello globale e agire a livello locale. Stai rispondendo alle preferenze dei consumatori. Molti di voi si battono per il benessere degli animali e la biodiversità. E molti di voi difendono gli interessi dei meno abbienti, ad esempio combattendo lo spreco alimentare. Ieri ti ho ascoltato con molta attenzione.

Ed è grazie a tutti voi, ognuno al suo posto, che dobbiamo superare le domande difficili che abbiamo davanti, ma è anche grazie a tutti voi, e ciascuno, che abbiamo superato già molto tempi difficili. Se pensiamo alla pandemia, o alla crisi energetica o a quella alimentare, entrambe innescate dall’aggressione russa contro l’Ucraina. Abbiamo anche sofferto di un’inflazione elevata, che ha influenzato sia i fattori di produzione agricoli che quelli alimentari. Quindi abbiamo già avuto momenti difficili da superare insieme. Ed è sorprendente vedere che il settore agroalimentare europeo abbia mostrato una notevole resilienza in tutto questo.

Inoltre, stiamo tutti compiendo enormi sforzi per contribuire ai nostri obiettivi collettivi del Green Deal europeo. È esistenziale. Perché tutti viviamo con la natura e dalla natura. E anche se certamente non sempre siamo d’accordo su tutte le questioni, siamo tutti d’accordo sul fatto che le sfide sono senza dubbio crescenti. Che si tratti della concorrenza dall’estero, dell’eccessiva regolamentazione interna, del cambiamento climatico o della perdita di biodiversità o del declino demografico. Solo per citare alcune delle sfide di cui abbiamo discusso ieri. Ciò di cui il settore agroalimentare in Europa ha bisogno è una prospettiva a lungo termine per affrontare queste sfide, una via da seguire prevedibile. E forgiare questa via, questo è il tuo compito. Il compito delle 27 persone che sono qui in questa stanza.

Spero che riuscirete a creare la fiducia necessaria per apprezzare le reciproche prospettive e per trovare soluzioni comuni per il futuro dell’agricoltura in Europa. Questo dialogo mira a trovare un nuovo consenso su questioni con cui tutti lottiamo: ad esempio, come possiamo migliorare il tenore di vita degli agricoltori e l’attrattiva delle comunità rurali? Come può l’agricoltura essere sostenibile entro i confini del pianeta? Come possiamo sfruttare meglio la conoscenza e la tecnologia? Come possiamo migliorare il sistema alimentare europeo per un futuro competitivo e prospero? Queste sono solo alcune delle domande che ci troviamo ad affrontare. Trovare un consenso e una visione comune sulla via da seguire non è certamente un compito facile. Ne sono pienamente consapevole. Ma penso anche che quella che abbiamo qui sia un’immensa opportunità. Un’opportunità per dare forma al futuro e una parte essenziale dell’economia di domani. È un’opportunità per preservare una parte essenziale della nostra anima europea, il nostro modo di vivere. Perché dipendiamo tutti dalla nostra campagna. Viviamo tutti con la natura e nella natura.

Oggi voglio assicurarvi che la visione, o forse i consigli o le raccomandazioni concrete su cui concorderete entro l’estate, avranno un impatto sul lavoro dei prossimi anni. Mi fido di te, mi affido alla tua competenza e alla tua conoscenza, alle tue idee. Non vedo l’ora di lavorare con voi e auguro a tutti noi “buon coraggio”, buona fortuna e tanta fiducia nelle prossime settimane e mesi per questo importante lavoro”.