Usa. Commissioni Senato e Congresso approvano ddl confisca beni russi (5-6 mld) e trasferirli all’Ucraina

AgenPress – Le commissioni per gli affari esteri del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno approvato un disegno di legge che aprirebbe la strada alla confisca dei beni russi e al loro trasferimento in Ucraina.

Ricordiamo che questo denaro sarà destinato alla ricostruzione dopo la distruzione causata dall’attacco della Federazione Russa.

Se il disegno di legge passasse al voto pieno del Senato e della Camera dei Rappresentanti e fosse convertito in legge dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, consentirebbe al primo nella storia degli Stati Uniti di sequestrare beni da un paese con cui non è in guerra. Dopo l’approvazione, i legislatori hanno affermato che l’amministrazione Biden ha sostenuto il disegno di legge.

Gli Stati Uniti possiedono beni della banca centrale russa per un ammontare compreso tra 5 e 6 miliardi di dollari, che hanno congelato nel febbraio 2022, subito dopo l’attacco russo all’Ucraina.

Queste azioni sono state condotte in coordinamento con partner in Europa, Canada e Giappone, mentre l’importo totale dei beni congelati della Banca Centrale russa situati all’estero ammonta a circa 300 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, il gruppo G7 non ha ancora raggiunto un consenso sull’uso dei beni russi congelati per ripristinare l’Ucraina. Ma le azioni degli Stati Uniti su questo tema sono considerate un passo prioritario verso l’adesione di altri paesi.

Il testo afferma che il ramo esecutivo deve confermare al Congresso che si sta coordinando con i partner del G7 e altri partiti per lavorare insieme per confiscare i beni russi per ricostruire l’Ucraina.

“Il testo stesso del disegno di legge parla chiaramente della necessità di un’azione multilaterale, non solo con il G7, ma menziona anche l’Australia e diversi altri paesi in cui sono presenti risorse russe”, ha commentato il presidente della commissione, il senatore democratico Ben Cardin.

“Dobbiamo fare questa aggiunta. L’Ucraina deve averla. È una questione di sopravvivenza”, ha detto Cardin, aggiungendo che il disegno di legge è un modo per esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché ritiri le truppe e “si assuma la responsabilità del danno arrecato”.