Premier time. Botta e risposta tra Meloni e Schlein sulla sanità. “Lei è la regina dei tagli, dell’austerità”

AgenPress – La segretaria del Pd Elly Schlein ha iniziato il suo intervento parlando di “un messaggio ricevuto da una donna, alla cui madre malata oncologica e cardiologica è stato fissato appuntamento al ottobre 2026: non sa nemmeno se ci arriverà”.

Mancano almeno 30mila medici, 70mila infermieri, mentre 21mila medici sono già fuggiti all’estero. Gli eroi della pandemia sono sati già dimenticati da questo governo. L’unico modo di abbattere le liste d’attesa è di abbattere il tetto alle assunzioni. Intendete farlo e mettere le risorse per un piano straordinario. Non risponda che potevamo farlo noi, io al governo non ci sono stata ancora e lei governa da 16 mesi”

Poi ha sottolineato come “i tre miliardi in più” stanziati dal governo per la sanità “non bastano nemmeno per i nuovi contratti” e che in ogni caso “in tutto il mondo la spesa sanitaria si misura sul Pil” e in Italia sta scendendo.

Critiche al governo anche per aver dato “il colpo di grazia alla sanità” con l’approvazione del ddl sull’autonomia differenziata: “Spacca il Paese in pazienti di serie A e di serie B”.

“Non esiste nessuna destra sociale, questa è una destra letale sul diritto alla salute. E sulla sanità “lei è la regina dei tagli”, “lei è la regina dell’Austerità”.

“Come ricorda la collega Schlein il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009″, ha replicato Meloni, “ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un’implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo: grazie per fidarvi di noi e del nostro governo”.

“Signora presidente, mi spieghi una cosa: lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri?”. E prosegue: “Il tetto alle assunzioni è stato introdotto nel 2009, al governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei!”.