AgenPress – Il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha osservato che il 2024 potrebbe essere decisivo per l’ulteriore sviluppo del destino dell’Ucraina, e ciò dipende in gran parte dalle azioni degli alleati occidentali.

Come riporta la Pravda europea, l’articolo del ministro è stato pubblicato su Politico con il titolo “Il destino dell’Ucraina è nelle mani dell’Occidente”.

Shapps ha affermato che la Russia sta aumentando le spese per la guerra e non è preoccupata per quanti altri militari metterà al fronte.

Ricorda il sostegno che il Regno Unito ha già fornito all’Ucraina, e ha ricordato la firma dello storico accordo e la promessa del primo ministro Rishi Sunak a Kiev di ulteriori 2,5 miliardi di sterline in sostegno militare britannico all’Ucraina, dopodiché il totale raggiungerà i 7 sterline. miliardi.

“Il nostro messaggio non potrebbe essere più chiaro: il Regno Unito è qui a lungo termine. Ma nel gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, sto inviando un segnale ai colleghi che anche loro devono agire”, ha detto Shapps.

“Dobbiamo mantenere lo slancio. E per questo abbiamo bisogno di maggiore sostegno diplomatico, economico e militare. È impossibile permettere a Putin di vincere. Ciò non solo gli darà fiducia e metterà in pericolo i nostri partner nell’Europa orientale, ma invierà anche un segnale alla Cina… Non può esserci alcuna esitazione, nessun tentativo di “manovrare nel mezzo” e aspettare di vedere da che parte tira il vento”.

“Putin ritiene che l’Occidente possa essere logorato. Crede che non abbiamo abbastanza pazienza strategica. E dobbiamo dimostrare che si sbaglia… In questo straordinario “anno di democrazia”, ​​il destino dell’Ucraina è nelle mani del Ovest e non possiamo deluderli”.