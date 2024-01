Come intrattenersi con il PC

AgenPress. I computer sono dei dispositivi incredibilmente versatili, i quali offrono la possibilità di lavorare, di studiare e di intrattenersi. L’intrattenimento è una delle funzioni che maggiormente coinvolgono gli utenti, viste le tante opportunità che è possibile sfruttare, dal gioco con il blackjack online alla visione di contenuti multimediali. Ecco alcuni dei principali passatempi preferiti dagli utilizzatori di PC.

Lo streaming video

Nel corso degli ultimi anni hanno spopolato le piattaforme che trasmettono film, eventi sportivi e serie televisive online, come Amazon Prime, Netflix e DAZN, oltre ai network dedicati ai video, in primis YouTube. Per riprodurre i contenuti online sul PC è possibile sia utilizzare il browser che viene comunemente impiegato per navigare su Internet, sia installare le specifiche applicazioni messe a disposizione dai fornitori.

I social network

Altra buona parte dell’intrattenimento online è rappresentata dai social network, classifica in cui si impongono attualmente Facebook, Instagram e TikTok. Sebbene questo tipo di attività sia ormai destinata principalmente agli smartphone, i PC offrono sicuramente un maggiore comfort, grazie alle dimensioni maggiori del display, fattore che permette di visualizzare foto e video godendo di una qualità superiore.

La creazione di contenuti digitali

Tra le nuove forme di espressione artistica rientrano a pieno titolo le immagini e i video. Grazie a un PC di buon livello, chiunque ha l’opportunità di creare dei contenuti multimediali dalla resa eccellente, avvalendosi di software che sono addirittura pensati per un utilizzo professionale, tra cui Adobe Premier e Adobe Photoshop. Si tratta di un passatempo che abbina svago e utilità, in quanto consente di apprendere delle abilità che potrebbero rivelarsi utili anche in ambito lavorativo.

I videogiochi

Da decenni i computer vengono utilizzati per la riproduzione dei videogiochi. Naturalmente, con il trascorrere del tempo, sono variate le esigenze e le console, sia fisse sia portatili, hanno tolto ai PC una buona fetta di mercato. I più esigenti in tema di grafica e di performance, tuttavia, preferiscono ancora oggi affidarsi ai cosiddetti PC gaming, i quali sono assemblati con una componentistica di alto profilo, la quale permette di riprodurre i titoli in 4K godendo di una qualità visiva e di una fluidità superiore rispetto a quella offerta dalle console delle ultime generazioni.

Gli iGame

Della categoria dei videogame fanno parte gli iGame, ovvero i giochi dedicati alle specialità del casinò, come il blackjack, la roulette e il poker. Giocare da PC riserva agli utenti un maggiore colpo d’occhio, permettendo al giocatore di sentirsi al centro della scena e di avvertire un’atmosfera del tutto simile a quella che regalano le case da gioco reali, con il vantaggio di poter effettuare le puntate senza muoversi dalla propria abitazione.

I contenuti formativi

Altro passatempo amato da coloro che si intrattengono attraverso il PC è rappresentato dai contenuti formativi. Grazie ai numerosi tutorial disponibili sulla rete, sia scritti sia video, si possono scoprire nuove ricette, imparare a svolgere lavori in casa e persino apprendere una lingua straniera in modo divertente e spensierato. Un’ottima risorsa per coniugare svago e cultura.