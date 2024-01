Ue. Borrell: sostegno all’Ucraina, nessun progresso delle truppe russe. Putin continua ad inviare i giovani a morire

AgenPress – Il 2024 è iniziato con un numero senza precedenti di droni e missili balistici russi piovuti sull’Ucraina. Due anni fa, all’inizio del 2022, ho visitato il Donbass e Kiev. I tamburi di guerra suonavano già chiaramente, mentre la Russia ammassava oltre 100.000 soldati ai confini dell’Ucraina.

Così Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea

In quei giorni Putin scommetteva che l’Ucraina non avrebbe resistito a un attacco russo e che la divisione interna e la dipendenza energetica avrebbero impedito all’UE di venire in aiuto dell’Ucraina. Si preparò per una guerra che sarebbe durata solo pochi giorni. Molti europei nutrivano aspettative simili. Tuttavia, le cose andarono in modo molto diverso. Putin non poteva immaginare che due anni dopo l’Ucraina avrebbe ancora resistito.

Le forze armate ucraine hanno vinto la battaglia di Kiev, hanno vinto la battaglia di Kherson, hanno liberato più della metà del territorio catturato dalla Russia, hanno rotto il blocco dei porti del Mar Nero e hanno costretto la Russia a ritirare il grosso della sua flotta dalla Crimea occupata. Tuttavia, la controffensiva ucraina dello scorso anno non ha ottenuto i risultati sperati e gli aggressori russi continuano a premere sull’Ucraina, continuando con intensi bombardamenti.

La Russia non ha fatto praticamente alcun progresso sul campo di battaglia nel 2023, ma Putin è ancora pronto a lasciare che centinaia di migliaia di giovani russi muoiano per conquistare Kiev. Il suo esercito e il suo popolo soffrono, ma lui non conosce il significato dell’inversione di marcia.

Di conseguenza, sentiamo ancora una volta affermare che l’Ucraina non può vincere e che il sostegno occidentale non durerà. E ancora una volta riaffiorano sussurri di pacificazione. Tali affermazioni erano sbagliate nel 2022 e lo sono ancora oggi. Non dobbiamo permettere loro di influenzare la nostra politica nei confronti dell’Ucraina.

Come ha affermato Sam Greene, un esperto di Russia al King’s College di Londra: “Putin può volere negoziati, ma non vuole negoziare” . Lo stesso Putin ha dichiarato: “Vogliamo porre fine a questo conflitto il prima possibile, ma solo alle nostre condizioni “. Le sue condizioni? Denazificazione, smilitarizzazione e smantellamento. Tre parole che significano una cosa: arrendersi. Ha ripetutamente dimostrato di non negoziare in buona fede e di non onorare costantemente gli accordi. E ora, a meno di un anno dalle elezioni americane, che secondo lui potrebbero favorire le sue ambizioni imperialiste, chi può seriamente aspettarsi che Putin cerchi un compromesso?

Putin aveva torto due anni fa. Aveva torto riguardo alle capacità del suo esercito. Aveva torto riguardo alla resistenza degli ucraini. Aveva torto riguardo all’unità europea. Aveva torto riguardo alla forza del legame transatlantico. Dobbiamo dimostrargli ancora una volta che ha torto. Invece di cercare la pacificazione, dovremmo ricordare le lezioni che abbiamo imparato dal 2022, evitare di ripetere gli errori e raddoppiare gli sforzi nelle aree in cui abbiamo visto il successo.

L’UE e i suoi Stati membri hanno fornito all’Ucraina un sostegno economico, umanitario e militare senza precedenti, consegnando quasi 30 miliardi di euro in munizioni e armi e addestrando quasi 40.000 soldati ucraini sul suolo dell’UE. La guerra ha inoltre rafforzato l’unità transatlantica e le nostre sanzioni, che abbiamo progressivamente inasprito per contrastare l’elusione, hanno indebolito la macchina da guerra della Russia.

Tuttavia, spesso siamo stati troppo lenti nel fornire all’Ucraina le armi essenziali, spesso agendo solo quando la Russia minacciava di prendere il sopravvento. Questa esitazione è costata vite umane. Guardando al futuro, abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma: dal sostegno all’Ucraina “per tutto il tempo necessario” all’impegno per “ciò che serve” affinché l’Ucraina ottenga la vittoria.

Dobbiamo dotare l’Ucraina degli strumenti necessari per liberare il suo territorio, compresi missili a lungo raggio e altri sistemi d’arma avanzati. Dobbiamo anche rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina. Con la Russia che intensifica la sua campagna contro obiettivi e infrastrutture civili, i missili antiaerei sono diventati cruciali per salvare vite umane e prevenire attacchi, come il recente bombardamento di una clinica pediatrica a Kharkiv.

Ciò deve andare di pari passo con una rinascita dell’industria europea della difesa. La guerra in Ucraina ha rivelato che questo settore non è nemmeno lontanamente adeguatamente preparato per affrontare le sfide che dobbiamo affrontare. Gran parte del sostanziale sostegno militare dell’UE all’Ucraina proveniva dalle scorte esistenti. Ricostituire tali scorte e allo stesso tempo fornire all’Ucraina più armi e munizioni è una sfida seria per un’industria della difesa ridotta alla produzione in tempo di pace. Anche se la spesa per la difesa è già aumentata del 40% rispetto al minimo storico del 2014, questa inversione di tendenza non è ancora abbastanza rapida. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi per vincere questa corsa contro il tempo con la Russia di Putin.

Non possiamo permettergli di prevalere. È in gioco la nostra stessa sicurezza. Se la strategia di Putin dovesse rivelarsi vincente, incoraggerebbe la Russia e le altre autocrazie a perseguire i loro programmi imperialisti. Dobbiamo ad ogni costo impedire un mondo in cui la forza fa la ragione, in cui i paesi potenti cambiano i confini a piacimento e i deboli diventano preda dei forti. Permettere uno scenario del genere getterebbe una lunga ombra sul nostro futuro per i decenni a venire.

La vittoria dell’Ucraina contro l’aggressione russa è la migliore garanzia di sicurezza per l’Europa. Una Russia che ha imparato a restare all’interno dei suoi confini allenterà la pressione sui suoi vicini, faciliterà il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE e consentirà all’Europa e al mondo di spostare l’attenzione su molte altre sfide che necessitano di essere risolte. Con il nostro aiuto, l’Ucraina può consegnare le ambizioni imperiali della Russia alle pagine della storia. Questo deve guidare le nostre azioni e il nostro pensiero.