Ospedale Tivoli, Mattia (Pd): “A un mese e mezzo dalla chiusura, nessun passo in avanti”

AgenPress. “A un mese e mezzo dalla chiusura dell’Ospedale di Tivoli ancora non sappiamo nulla sulla sua riapertura della struttura. Ad oggi, purtroppo, non è stato fatto ancora nessun passo concreto in avanti da parte della Giunta Rocca in tal senso.

Forse sarebbe bene ricordare ai colleghi della maggioranza di centro destra che sono stati eletti per risolvere i problemi, non per scaricare le responsabilità sugli altri. Questo vuol dire prendersi la responsabilità di governare, il resto è solo fuffa”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia.