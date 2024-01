Kiev. Weber. L’UE riconosce la disponibilità dell’Ucraina ad avviarsi sulla strada dell’adesione

AgenPress – L’Unione Europea è consapevole delle sfide e dei problemi esistenti mentre l’Ucraina sta cercando di diventare membro del blocco, ma Bruxelles vede la volontà dell’Ucraina di procedere con le riforme.

Lo ha affermato l’eurodeputato Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, durante un briefing a Kiev.

“Quello che vediamo, anche nella valutazione della Commissione europea, è che l’Ucraina è riuscita a finalizzare le precondizioni per i negoziati sull’allargamento”, ha detto Weber, aggiungendo che, d’altra parte, ogni paese che si avvia verso l’adesione, ha ancora molto da fare fare per arrivare a una posizione di democrazia funzionante, a un “paese in cui vige lo stato di diritto, alla separazione dei poteri, alla lotta contro la corruzione”.

Weber ha osservato che l’UE vede la “prontezza di Kiev ad andare avanti” poiché le autorità di Kiev “comprendono che tutte queste questioni saranno controllate e valutate ulteriormente” nel processo dei colloqui sull’allargamento.

“Quindi nelle prossime settimane andremo di pari passo”, ha concluso Weber, sottolineando di essere consapevole delle sfide esistenti.