Covid, l’ammissione di Rezza: “Il green pass non ha funzionato più con l’arrivo della variante Omicron”

AgenPress. Giovanni Rezza, professore straordinario di Igiene presso l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano ed ex dg della prevenzione del ministero della Salute, è intervenuto a “ZTL” condotto da Francesco Borgonovo su Radio Giornale Radio:

“Il vaccino per il Covid era molto efficace nel prevenire l’infezione, ma con la variante Omicron il green pass non aveva più quel valore, perché Omicron evadeva la risposta immune: il vaccino era efficace per proteggere dalla malattia grave, ma non era più efficace nel prevenire l’infezione. Finché non c’è stato Omicron il green pass funzionava, quando è arrivato Omicron non ha funzionato più”.