AgenPress. “Un grande successo per Matteo Garrone. La candidatura con ‘Io Capitano’ agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano sotto i riflettori internazionali. Ringrazio Rai Cinema per il suo impegno”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’annuncio delle nomination alla 96esima edizione dei Premi Oscar.