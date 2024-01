La Russia deporta 17 bambini con disabilità dall’oblast occupato di Donetsk ad un centro vicino Mosca

AgenPress – La Russia ha trasferito 17 bambini ucraini con disabilità dalla parte occupata dell’oblast di Donetsk a un centro di riabilitazione vicino a Mosca come parte della campagna di passaporto forzata nei territori occupati dell’Ucraina. Lo ha detto il 22 gennaio il difensore civico Dmytro Lubinets.

Le autorità ucraine hanno identificato oltre 19.000 bambini ucraini che sono stati illegalmente deportati in Russia dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Alcuni di loro sono stati deportati con il pretesto di mandarli per la riabilitazione e poi affidati alla custodia di famiglie russe. .

Secondo il database nazionale Children of War , finora solo 388 bambini sono stati riportati in Ucraina .

Secondo Lubinets, i 17 bambini , che hanno problemi legati al sistema nervoso e muscolo-scheletrico, sarebbero stati portati al centro di riabilitazione “Ogonyok” vicino a Mosca da un aereo del Ministero della Difesa russo.

Secondo quanto riferito, la commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova ha facilitato il trasferimento.

“La pratica di trasferire i bambini ucraini non è un gesto di buona volontà con l’obiettivo di aiutare, ma un programma strategicamente importante dello stato aggressore – quando, con il pretesto di fornire assistenza medica, i russi impongono la cittadinanza russa agli ucraini”, ha detto Lubinets. su Telegram.

“Una condizione obbligatoria per il trattamento è la presenza di un passaporto russo, che, per ordine del dittatore russo Vladimir Putin, viene rilasciato secondo una procedura semplificata. In questo modo, la cittadinanza russa viene imposta con la coercizione, il che contraddice le norme del diritto internazionale”.

Putin ha firmato il 4 gennaio un decreto in cui si afferma che gli orfani e i bambini ucraini lasciati senza cure parentali possono ricevere la cittadinanza russa per decisione personale di Putin senza tenere conto di tutti o alcuni requisiti della legislazione federale.

Secondo Lubinets, questo documento faciliterà la concessione della cittadinanza russa ai bambini ucraini deportati, il che, a sua volta, consentirà di adottarli come russi e di cambiare la loro identità.

La Russia ha deportato 150 bambini ucraini dalle zone occupate degli oblast di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk con il pretesto della riabilitazione nel 2023, ha aggiunto Lubinets nel suo post su Telegram.

A marzo la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto nei confronti di Putin e Lvova-Belova per il loro ruolo nel rapimento di bambini ucraini.