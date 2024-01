La guerra in Ucraina spinge Putin a pensare sempre di più alle armi nucleari non strategiche

AgenPress – La guerra in Ucraina ha intaccato la fiducia della Russia nelle sue forze convenzionali e ha aumentato l’importanza per Mosca delle armi nucleari non strategiche (NSNW) come mezzo per scoraggiare e sconfiggere la NATO in un potenziale conflitto futuro, un ha detto lunedì un importante think tank occidentale.

Le NSNW includono tutte le armi nucleari con una gittata fino a 5.500 km (3.400 miglia), a partire dalle armi tattiche progettate per l’uso sul campo di battaglia, in contrapposizione alle armi nucleari strategiche a lungo raggio che la Russia o gli Stati Uniti potrebbero utilizzare per colpire a vicenda la patria dell’altro.

Il rapporto di lunedì dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici (IISS) ha sollevato la questione se la Russia potrebbe essere incoraggiata a lanciare un NSNW nella convinzione che l’Occidente non abbia la determinazione per fornire una risposta nucleare. “La percezione russa della mancanza di una credibile volontà occidentale di usare armi nucleari o di accettare vittime nei conflitti rafforza ulteriormente il pensiero e la dottrina aggressivi della Russia NSNW”.