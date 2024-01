Trento. Sironi (M5s), abbattimento orsi è in contrasto con la normativa sia nazionale che europea

Così su Facebook la senatrice M5s Elena Sironi.

Gli orsi per natura amano vivere tranquilli ed isolati, sono onnivori, prevalentemente vegetariani e non cercano prede umane. I problemi dei cd “orsi confidenti”, che si avvicinano all’abitato creando preoccupazione, sorgono perché la pubblica amministrazione non ha rispettato tutte le indicazioni previste nel piano di ripopolamento e convivenza.

Ovvero l’adeguata informazione per residenti e turisti sulle regole di comportamento e soprattutto un’adeguata gestione della raccolta dei rifiuti in modo che non sia motivo di attrazione per gli orsi e la piantumazione di alberi da frutto nelle aree lontane dall’abitato e la creazione di corridoi ecologici che ne consentano gli spostamenti verso altre aree montane dell’Europa centro orientale.