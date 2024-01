Teatro di Roma. Gualtieri contro la nomina di De Fusco. E’ atto di arroganza, una prepotenza politica. Impugneremo la delibera

AgenPress – “Sono sconcertato. È un grande atto di arroganza. Una prepotenza politica che conferma il loro deficit istituzionale. Per governare una Fondazione come quella di Roma serve un manager e non un regista come De Fusco“.

Lo ha detto il del sindaco Roberto Gualtieri. “Nel giorno in cui il presidente della Repubblica lancia un monito contro il pensiero unico nella cultura, dalla destra arriva un inquietante segnale che deve suonare da allarme per quelli che hanno a cuore il pluralismo e il senso delle istituzioni”.

Gualtieri ha spiegato che aveva proposto Onofrio Cutaia. “Avevo concordato con il ministro Sangiuliano un percorso condiviso, nel metodo e nel merito. Invece poi un deputato ha fatto riunire i consiglieri della destra in una saletta in assenza del presidente e del delegato del Comune di Roma”.

E ha annunciato che il Campidoglio impugnerà la delibera. La consigliera Di Iorio ha poi sottolineato come il teatro sia stato trattato come “una ‘azienda di servizio’, non una istituzione culturale”.