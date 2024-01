Russia. Esplosioni e incendi segnalati in diverse città. Attaccato il terminale della compagnia di gas naturale Novatek

AgenPress – Nella notte del 21 gennaio sono stati segnalati esplosioni e grandi incendi in diverse città russe, in un possibile sforzo coordinato da parte dell’Ucraina per colpire obiettivi chiave nelle profondità del territorio russo.

Il terminale della compagnia russa di gas naturale Novatek ha preso fuoco nel porto di Ust-Luga nell’oblast di Leningrado vicino a San Pietroburgo, ha riferito su Telegram il governatore Alexander Drozdenko.

Le autorità locali non hanno segnalato vittime, ma altre fonti dei media russi hanno suggerito che 150 persone avrebbero dovuto essere evacuate.

Novatek è il più grande produttore indipendente di gas naturale in Russia. Secondo Drozdenko l’incendio era ancora in corso alle 9 del mattino, ora locale.

Le esplosioni a Ust-Luga sarebbero il risultato di un’operazione pianificata dai servizi di sicurezza ucraini, secondo una fonte anonima dell’agenzia citata dall’Ukrainska Pravda.

Altri attacchi sono stati segnalati nella notte del 21 gennaio nelle regioni russe di Tula, Smolensk e Oryol, contro infrastrutture critiche per l’esercito russo.

Il ministero della Difesa russo ha accusato l’Ucraina di aver lanciato molteplici attacchi con droni e ha affermato che un drone è stato abbattuto su Tula, quattro su Smolensk e uno su Oryol.

Il quotidiano Suspilne, citando fonti dei servizi speciali ucraini, ha riferito che uno degli obiettivi era lo stabilimento Shcheglovskiy Val di Tula, dove vengono prodotti i sistemi di difesa aerea mobile Pantsir per l’esercito russo.

L’impianto aeronautico di Smolensk, che produce missili da crociera Kh-59 utilizzati spesso per colpire l’Ucraina, è stato colpito nell’attacco notturno, ha riferito Hromadske , citando la sua fonte nell’agenzia di intelligence militare ucraina (HUR).

Il governatore dell’oblast di Smolensk Vasily Anokhin ha negato che ci siano state vittime o danni alla proprietà durante l’attacco dei droni.

L’impianto era stato precedentemente colpito nei mesi di ottobre e novembre 2023.

Una fonte dell’HUR ha confermato all’Ukrainska Pravda che dietro gli attentati di Oryol e Tula c’è anche l’agenzia.

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, sono stati segnalati numerosi attacchi in tutto il territorio russo. L’Ucraina non sempre rivendica la responsabilità di questi attacchi.

Un attacco notturno di droni che ha colpito un deposito petrolifero vicino a San Pietroburgo è stato effettuato dall’agenzia di intelligence militare ucraina (HUR), ha riferito l’Ukrainska Pravda il 18 gennaio, citando una fonte dell’intelligence.