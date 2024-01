Gaza. L’esercito israeliano pubblica filmati del tunnel nella città di Khan Younis dove sono stati tenuti 20 ostaggi

AgenPress – Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno diffuso il filmato di un tunnel nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza, dove si dice che Hamas abbia tenuto circa 20 ostaggi in momenti diversi.

Il tunnel si trovava nel centro di Khan Younis e correva per circa 830 metri (0,51 miglia) ad una profondità di 20 metri (66 piedi), ha detto l’IDF.

C’erano trappole esplosive, esplosivi e vari ostacoli all’interno del tunnel, secondo l’IDF, che ha affermato di aver incontrato e ucciso diversi agenti di Hamas mentre entravano nel tunnel.

L’IDF non ha trovato ostaggi nel tunnel ma ha affermato, sulla base delle testimonianze di ex ostaggi e delle prove del DNA, che circa 20 ostaggi sono stati tenuti lì in momenti diversi, alcuni dei quali sono stati rilasciati mentre altri rimangono trattenuti a Gaza.

I video condivisi mostrano lunghi tunnel, alcuni dei quali conducono a stanze con materassi, coperte e involucri di cibo sparsi sul pavimento, oltre a una cucina e un bagno. Il gruppo ha anche pubblicato le foto di un paio di disegni di bambini. Emilia Aloni, 5 anni, ex ostaggio, ha fatto dei disegni, secondo quanto riferito dall’IDF dalla famiglia di Aloni.

Aloni e sua madre sono state rilasciate a novembre durante una breve tregua tra Hamas e Israele per consentire lo scambio di ostaggi e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Durante la tregua furono rilasciati più di 100 ostaggi.

Israele stima che a Gaza siano rimasti 132 ostaggi del 7 ottobre, 25 dei quali sarebbero morti, secondo l’ufficio del primo ministro israeliano.