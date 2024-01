Zelensky invita Trump a Kiev. Dice che può fermare la guerra in 24 ore, è il benvenuto

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto che le continue affermazioni dell’ex presidente Trump secondo cui potrebbe intercedere e porre fine alla guerra della nazione con la Russia sono “molto pericolose”.

In un’intervista con Channel 4 News del Regno Unito, Zelensky ha invitato Trump, che è il favorito del GOP nella corsa presidenziale, a visitare l’Ucraina. Ma non senza un avvertimento.

“Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Se si riesce a fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarà sufficiente”.

L’invito arriva dopo che Trump ha ripetutamente affermato che, se rieletto, “risolverà” la guerra nell’Europa orientale. In un’intervista dello scorso marzo , l’ex presidente ha suggerito che sarebbe stata una “negoziazione facile” tra Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. “Lo risolverò entro un giorno, una pace tra loro”, aveva promesso Trump.

Il leader ucraino aveva inviato un invito simile a Trump a novembre, dopo che il presidente Biden aveva visitato la zona di guerra. Zelensky ha detto che ci sono alcuni dettagli che qualcuno può capire solo “essendo qui”.

Zelensky ha affermato che la mancanza di dettagli nel “piano di pace” di Trump lo ha reso stanco di accettarlo e ha definito la sua retorica “molto pericolosa”.

“Trump prenderà le decisioni da solo, senza… non sto nemmeno parlando della Russia, ma senza entrambe le parti, senza di noi… Se lo dice pubblicamente, è un po’ spaventoso”, ha detto. “Ho visto molte, molte vittime, ma questo mi rende davvero un po’ stressato.”

“Perché anche se la sua idea, di cui nessuno ha ancora sentito parlare, non funziona per noi, per la nostra gente, farà comunque di tutto per attuarla. E questo mi preoccupa un po’.”

I commenti del presidente ucraino arrivano pochi giorni dopo aver partecipato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, e aver tentato di raccogliere sostegno per il suo Paese mentre affronta un altro inverno in battaglia.

Le richieste di sostegno e aiuto di Zelensky arrivano anche in un momento in cui il Congresso è diviso su come sostenere il suo alleato. I repubblicani al Congresso sono in disaccordo sull’invio di aiuti all’Ucraina ormai da settimane poiché molti insistono sul fatto che la spesa venga effettuata a livello nazionale, in particolare al confine meridionale.

Trump ha ripetutamente insistito di essere ben posizionato per negoziare la fine della guerra che dura da quasi due anni, affermando di avere buoni rapporti sia con i leader russi che con quelli ucraini. Nel corso della sua carriera politica, ha spesso elogiato il presidente russo Vladimir Putin, anche dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

Durante una manifestazione elettorale in Georgia, pochi giorni dopo l’ingresso dei carri armati russi in Ucraina, Trump ha descritto Putin come un attore politico “intelligente” ed ha espresso ammirazione per la rapida acquisizione da parte della Russia di un vasto, “grande pezzo di terra” al costo di ciò che ha suggerito essere sanzioni relativamente minori.