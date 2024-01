Usa 2024. Su Capitol Hill Trump “confuso” scambia Nikky Haley per Nancy Pelosi. “Dubbio sulla sua idoneità mentale”

AgenPress – Donald Trump confonde Nikki Haley con l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi parlando dell’assalto al Congresso del 6 gennaio. E l’ex ambasciatrice all’Onu lo attacca: “Dicono che si è confuso, che stava parlando di altro. La mia preoccupazione è che, quando si ha a che fare con la pressione della presidenza, non possiamo avere qualcuno che non sia mentalmente in forma”.

Trump ha falsamente incolpato Haley per non aver fornito soldati adeguati nel periodo immediatamente successivo alle rivolte di Capitol Hill del 6 gennaio. Sembra che l’ex presidente intendesse fare il nome di Pelosi.

“Nikki Haley, lo sai, lo sai che hanno distrutto tutte le informazioni, tutte le prove, tutto, cancellato e distrutto tutto. Tutto questo per molte cose, come Nikki Haley è responsabile della sicurezza. Le abbiamo offerto 10.000 persone, soldati, Guardia Nazionale, qualunque cosa vogliano. L’hanno rifiutato. Non vogliono parlare di questo. Queste sono persone molto disoneste”, ha detto Trump.

In replica Haley ha messo in dubbio l’acutezza mentale di Trump dopo aver erroneamente suggerito che lei fosse responsabile della sicurezza durante le rivolte del Campidoglio del 6 gennaio 2021 al posto dell’ex presidente della Camera Nancy Pelosi.

“La scorsa notte, Trump era a una manifestazione e mi ha menzionato più volte il motivo per cui non avevo preso la sicurezza durante le rivolte nella capitale”, ha detto Haley. “Perché non conosceva meglio il 6 gennaio? Non ero nemmeno a Washington il 6 gennaio. Allora non ero in carica”.

“Dicono che si è confuso, che stava parlando di qualcos’altro”, ha continuato. “Sta parlando di Nancy Pelosi. Mi ha menzionato più volte in quello scenario”.