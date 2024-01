Russia. Le donne sfidano Putin e la sua guerra in Ucraina. Rivogliamo i nostri mariti, fratelli, figli arruolati

AgenPress – Un numero crescente di donne russe sta lottando per riportare a casa i propri mariti, fratelli e figli arruolati per combattere in Ucraina .

Dicono che gli uomini hanno servito il loro tempo in prima linea, 15 mesi dopo che circa 300.000 riservisti erano stati chiamati per sostenere la campagna in difficoltà della Russia. Ma nonostante gli scarsi segnali che il presidente Vladimir Putin stia ridimensionando le sue ambizioni, l’esercito sta ignorando le loro richieste e i propagandisti hanno cercato di denigrare coloro che parlano apertamente.

La crescente frustrazione delle donne le ha unite, fornendo una causa comune nella loro provocatoria posizione pubblica pochi mesi prima che Putin estendesse il suo governo in occasione delle elezioni .

NBC News ha parlato con alcune donne che fanno parte di un movimento in crescita che chiede che i loro cari vengano dimessi e possano tornare alla vita civile. Sono emerse come tra le poche voci in Russia disposte a mettere pubblicamente in discussione il modo in cui il Cremlino sta conducendo la guerra, che continua a rimodellare il Paese anche se questo si trova in una situazione di stallo.

Le donne mettono sempre più in discussione lo scopo della guerra di Putin, oltre a critiche talvolta aspre nei confronti del presidente stesso. “Non abbiamo speranza sotto la vostra guida”, si legge in uno dei loro post pubblicati il ​​mese scorso.

Uno dei problemi principali delle donne riguarda il decreto di mobilitazione di Putin, che non stabilisce chiaramente una data di fine per il servizio delle reclute, lasciando gli uomini a disposizione del Cremlino a tempo indeterminato.

Il gruppo ha cercato di organizzare proteste in tutta la Russia, ma ha affermato che le autorità si sono rifiutate di sanzionarle a causa delle restrizioni legate al Covid-19, nonostante si siano verificati altri eventi pubblici. Si sono impegnati in altri atti di disobbedienza civile, come indossare adesivi #returnmyhusband sui loro vestiti e sulle loro auto e deporre fiori sui monumenti ai caduti in tutto il Paese. Indossano il velo bianco come segno distintivo.

Il loro profilo è cresciuto nelle ultime settimane, culminando in un’udienza pubblica con Boris Nadezhdin , che sta pianificando di candidarsi contro Putin alle elezioni presidenziali di marzo. Politico di orientamento liberale, Nadezhdin ha definito la guerra il più grande errore di Putin. Non è chiaro se riuscirà a superare l’ostacolo delle 100.000 firme necessarie per inserire il suo nome nel ballottaggio, e fino a che punto gli sarà permesso di spingere le sue critiche alla guerra in un’elezione che i critici vedono come una farsa per mantenere l’illusione della democrazia.

Putin si candiderà per il suo quinto mandato a marzo e, anche se il risultato è indubbio, il Cremlino cercherà di evitare qualsiasi confronto di alto profilo, soprattutto con un gruppo i cui membri sono lontani da attivisti dell’opposizione incalliti e i cui partner sono ancora in carica. le prime linee. Sembra quindi che il presidente russo abbia scelto di ignorare la questione per ora .