Radicali. Basta propaganda russa! In piazza contro la campagna di disinformazione del criminale Putin

AgenPress – “La propaganda russa ha già fatto troppi danni, oggi viviamo un momento importante, quest’anno ci sono le elezioni per eleggere il Presidente degli Stati Uniti e ci sono le elezioni europee, dobbiamo mobilitarci affinché la propaganda russa non passi, non si devono votare partiti filorussi. Il 24 febbraio – chiosa – saranno due anni dall’infame aggressione di Putin, organizzeremo una grande manifestazione contro il criminale Putin”, dice Massimiliano Iervolino, segretario dei Radicali Italiani, in piazza a Modena “per ribadire ancora una volta che non c’è posto per le menzogne del criminale Putin”.

Alla manifestazione modenese, cui ha inviato un messaggio l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk (sottolineando come “la Russia usi tutti i mezzi possibili per imporre stereotipi e demonizzare gli ucraini: dobbiamo dire basta alla propaganda del Cremlino in Italia”) sono intervenuti, oltre a Iervolino, Federico Pizzarotti, presidente +Europa; Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva; Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera dei deputati, Oles Horodetskyy, presidente Associazione Cristiana Ucraini in Italia e gli esponenti di oltre 40 associazioni presenti.