Israele. Netanyahu si rivolta contro Biden su sovranità palestinese nella Gaza del dopoguerra

AgenPress – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma di essere contrario a qualsiasi forma di sovranità palestinese nella Gaza del dopoguerra. La dichiarazione rilasciata sabato sembrava respingere il suggerimento del presidente americano Joe Biden secondo cui soluzioni creative potrebbero colmare l’ampio divario tra lui e il leader israeliano sullo stato palestinese.

Una dichiarazione dall’ufficio del primo ministro afferma che Netanyahu ha chiarito nella sua prima conversazione con Biden in quasi un mese che la sua posizione su una Gaza del dopoguerra non è cambiata. Netanyahu ha ribadito che Israele deve mantenere il controllo della sicurezza sul territorio dopo la distruzione di Hamas – “un requisito che contraddice la richiesta di sovranità palestinese”.

“Netanyahu si sta rivoltando contro Joe Biden” che, quest’anno, “sembra avviato a correre due volte: una in America contro Donald Trump e una in Israele contro Netanyahu, scrive Thomas Friedman, l’editorialista del New York Times.

“Il sostegno al leader israeliano sta costando a Biden l’appoggio della sua base progressista, mentre Netanyahu gli si rivolta contro in modalità che potrebbero fargli ottenere il sostegno degli ebrei americani di destra”, scrive Friedman sul New York Times mettendo in evidenza che “Netanyahu sta cercando di posizionarsi per restare al potere facendo leva su un messaggio chiaro, ovvero essere l’unico in grado di contrastare gli americani e gli arabi che vogliono costringere Israele ad accettare uno Stato palestinese”.