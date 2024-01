Nutrizione: come tornare in forma dopo gli eccessi

AgenPress. Abbiamo da poco abbandonato gli eccessi tipici delle festività, periodo nel quale ci si concede qualcosa in più ed è comune sentirsi preoccupati per un possibile aumento di peso.

Abbiamo chiesto alla Dr.ssa Alessia Sambuchi , dietista del Gruppo INI , alcuni consigli nutrizionali per gestire questa situazione in modo sano:

1. Riprendi una Routine Alimentare Normale:

· Pianifica pasti bilanciati evitando di saltare i pasti: potresti arrivare troppo affamato a tavola e con poca pazienze nel preparare il pasto. Inoltre, sarai più predisposto a consumare cibi facilmente reperibili, ma poco salutari sul lungo termine come affettati, formaggi, snack salati.

2. Bere Acqua:

· L’acqua aiuta a idratarti: bevi acqua semplicemente assecondando il tuo senso della sete. Se hai difficoltà nel percepirlo, aiutati seguendo la regola dei 7-8 bicchieri di acqua al giorno.

3. Riduci il Consumo di Zuccheri… un passo alla volta:

· Dopo i giorni di festa può essere difficile rinunciare ad una fetta di panettone a colazione, o ad un biscotto fatto in casa dopo cena. Nessun pericolo: nei giorni successivi pianifica un solo momento nella giornata in cui inserire la tua piccola “coccola” e piano piano riduci la sua frequenza tornando alle abitudini pre-festività.

4. Verdura e frutta di stagione:

· E’ fondamentale scegliere sempre verdura e frutta rispettando le stagioni e ciò che ci offrono. Abbondare nella quantità di verdura non è la scelta ideale: un eccesso di fibra può peggiorare la digestione, e indurre falsa sazietà, a maggior ragione se si elimina la quota di carboidrati al pasto.

5. Mangia a ritroso:

· Un’ideale composizione del pasto è data da una quota di carboidrati, una quota di proteine, una quota di verdura ed olio. Se senti di approcciarti al pasto con molta fame, inizia dalla fine consumando prima il piatto di verdura per poi passare alla proteina ed infine al carboidrato.

6. Attività Fisica… un passo alla volta:

· Prendere confidenza con l’attività fisica può essere difficile: una breve camminata quotidiana di 30 minuti può fare la differenza ed è un passo che ti proietta verso la costruzione di nuove abitudini.

7. Compila un diario alimentare:

· Monitorare cosa mangi, quando lo mangi, e come ti senti in quel momento può aiutarti a identificare abitudini alimentari che hanno poco a che fare con il cibo in sé, ma possono aprire una strada di lavoro più consapevole con il tuo professionista della nutrizione.

8. Imposta Obiettivi Realistici:

· E’ una regola d’oro in ogni percorso alimentare. Stabilire obiettivi realistici e concreti nel breve e lungo termine ti aiuta a capire cosa stai facendo, come lo stai affrontando, e dove vorresti arrivare. Non è una tabella di marcia da rispettare senza deviazioni, ciò che fa la differenza è acquisire una conoscenza che ti permetterà di porre le basi per avere cambiamenti reali, concreti e sostenibili.

9. Dormi Abbastanza:

· Assicurati di avere un sonno sufficiente e ristoratore. La mancanza di sonno può influenzare negativamente la qualità della vita, l’umore e di conseguenza anche l’appetito e l’aderenza al un piano alimentare.

10. Consulta un Professionista della Salute:

· Se hai preoccupazioni sul tuo peso o la tua salute consulta un professionista della salute. Ricorda che le figure abilitate sono 3: dietologo, dietista, nutrizionista.