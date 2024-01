L’Ucraina approverà il Programma nazionale per l’adeguamento della legislazione al diritto dell’Unione europea.

AgenPress – “Quest’anno approveremo anche il Programma nazionale per l’adattamento della legislazione ucraina al diritto dell’Unione europea. Continuiamo le nostre riforme sull’integrazione europea. Nel novembre dello scorso anno abbiamo ricevuto quattro ulteriori raccomandazioni dall’UE per rafforzare le nostre istituzioni e trasformare le leggi in linea con le regole europee. Di queste quattro raccomandazioni aggiuntive abbiamo già implementato tre. La quarta è il disegno di legge del governo sul lobbismo, che il Parlamento ha già adottato in prima lettura”.

Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal venerdì in una riunione del governo, ricordando che l’Ucraina ha già attuato sette raccomandazioni della Commissione europea. Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE.

L’Ucraina ha anche avviato il cosiddetto autocontrollo per adeguare la legislazione ucraina al rispetto del diritto europeo.

“Sulla base dei risultati di questa analisi, comprendiamo che è necessario attuare circa 2.800 atti del diritto comunitario. Il 17 gennaio di quest’anno, la Commissione europea ha sostenuto la decisione di avviare lo screening della legislazione ucraina come parte della preparazione dei negoziati quadro normativo”, ha affermato il Primo Ministro.

La Commissione Europea apprezza molto gli sforzi dell’Ucraina per attuare tutte le raccomandazioni necessarie per andare avanti sulla strada verso l’adesione all’UE e sta iniziando a verificare la conformità della sua legislazione con il diritto europeo.