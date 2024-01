Casa Bianca. La cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord cambia “drasticamente” la minaccia alla sicurezza

AgenPress – La maggiore cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord potrebbe influenzare “drasticamente” il tipo di minacce alla sicurezza provenienti dalla Corea del Nord nei prossimi dieci anni. Lo ha affermato Pranay Vaddi, direttore senior per il controllo degli armamenti della Casa Bianca, in un’intervista al Center for Strategic and International.

Mosca e Pyongyang hanno intensificato in modo significativo i loro legami militari dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Il ritrovato status paria della Russia in seguito allo scoppio della guerra su vasta scala ha costretto il Paese a cercare nuovi alleati e, come uno dei principali produttore di attrezzature militari e paese altrettanto isolato, la Corea del Nord avrebbe utilizzato la partnership per promuovere i propri obiettivi militari.

“Quello a cui stiamo assistendo tra Russia e Corea del Nord è un livello di cooperazione senza precedenti nella sfera militare. E dico senza precedenti in modo molto deliberato: non l’abbiamo mai visto prima.”

La Corea del Nord ha fornito alla Russia circa un milione di munizioni, ha detto il 15 gennaio un portavoce dell’intelligence militare ucraina.

La natura della relazione sta diventando sempre più una strada a doppio senso, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken, in cui la Russia fornisce alla Corea del Nord tecnologia militare avanzata e capacità di attacco a lungo raggio, compresi potenzialmente missili balistici e capacità nucleari in cambio di le granate e i missili.

Nel breve termine, questa cooperazione si è già fatta sentire in Ucraina, dove la Russia avrebbe utilizzato missili balistici forniti dalla Corea del Nord negli attacchi contro il paese.

È nel prossimo decennio che l’impatto della partnership potrebbe diventare sempre più evidente nella regione del Pacifico, ha affermato Vaddi.

Gli Stati Uniti hanno un’alleanza militare di lunga data con la Corea del Sud e il Giappone, storicamente focalizzata sulle minacce provenienti dalla Corea del Nord. Vaddi ha affermato che i tre paesi dovranno lavorare insieme per garantire che la loro “deterrenza estesa” sia abbastanza forte da ostacolare il comportamento ostile della Corea del Nord nella regione.

L’agenzia di stampa centrale coreana gestita dallo stato nordcoreano ha affermato il 19 gennaio che l’esercito del paese aveva testato un “sistema di armi nucleari subacquee” in risposta alle recenti esercitazioni militari congiunte tenutesi tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Il sistema presumibilmente testato era un drone d’attacco senza pilota con capacità nucleare noto come “Haiel”. La Corea del Nord aveva già affermato di aver testato il drone.

Gli inviati nucleari di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si sono incontrati a Seul il 18 gennaio e hanno condannato congiuntamente l’attività militare della Corea del Nord e il commercio di armi con la Russia.

Gli Stati Uniti e quasi 50 paesi in precedenza avevano chiesto la fine immediata della consegna di armi da Pyongyang a Mosca.