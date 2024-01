Ue. Parlamento sostiene la risoluzione che chiede la sospensione del diritto di voto dell’Ungheria

AgenPress – Il Parlamento europeo ha sostenuto la risoluzione che invita il Consiglio europeo e gli Stati membri a sospendere il diritto di voto dell’Ungheria. Lo ha affermato Petri Sarvamaa, membro anziano del Parlamento europeo (MEP).

All’inizio di questo mese, Sarvamaa ha lanciato una petizione per rimuovere alcuni dei diritti di adesione di Budapest a causa dell'”erosione dello stato di diritto” del paese e del comportamento ostruzionistico di fronte alla costruzione del consenso dell’UE.

La risoluzione, sostenuta da 345 deputati con 104 voti contrari e 29 astenuti, invita il Consiglio europeo a esaminare se l’Ungheria stia commettendo una “violazione grave e persistente” dei valori del blocco ai sensi dell’articolo 7.2 del trattato UE.

Se 26 membri, escluso il 27esimo membro in esame, concordano sul fatto che si sta verificando una violazione, una maggioranza qualificata del Consiglio può sospendere alcuni dei diritti di adesione dell’Ungheria, compresi i diritti di voto, ai sensi dell’articolo 7.3 fino a quando tutti i doveri non saranno adempiuti.

“Il Parlamento europeo ha fatto la sua parte; ora tocca agli Stati membri agire”, ha affermato Sarvamaa sulla piattaforma di social media X.

All’inizio di questa settimana, il primo ministro slovacco Robert Fico, considerato vicino al primo ministro ungherese Viktor Orban, ha dichiarato che si sarebbe battuto contro qualsiasi tentativo di limitare i diritti dell’Ungheria nell’UE. L’opposizione di Bratislava potrebbe impedire il consenso sull’articolo 7.2.

Sia Fico che Orban hanno ripetutamente criticato il sostegno occidentale all’Ucraina e le sanzioni contro la Russia. L’Ungheria ha anche bloccato il bilancio a lungo termine dell’UE, compresi 50 miliardi di euro (54 miliardi di dollari) per Kiev, durante il vertice del Consiglio europeo di dicembre.

Questo aiuto è particolarmente cruciale ora per l’Ucraina poiché l’assistenza da parte degli Stati Uniti per oltre 60 miliardi di dollari rimane bloccata a causa delle lotte politiche interne.

I leader dell’UE si riuniranno nuovamente per votare sul bilancio il 1° febbraio. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il blocco è pronto a fornire sostegno all’Ucraina anche senza l’approvazione dell’Ungheria.

La risoluzione del Parlamento Ue condanna l’Ungheria per aver bloccato i fondi. Ha inoltre chiesto un’indagine sulla decisione della Commissione europea di sbloccare oltre 10 miliardi di euro (circa 11 miliardi di dollari) per Budapest prima del vertice di dicembre.

La Commissione europea ha affermato che la decisione è stata presa esclusivamente per ragioni procedurali, in particolare in risposta alle riforme giudiziarie intraprese dall’Ungheria.

Sebbene Orban abbia bloccato i finanziamenti per l’Ucraina, ha permesso ad altri leader dell’UE di raggiungere un consenso sui colloqui di adesione con Kiev lasciando l’aula durante una votazione chiave.