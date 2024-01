Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone condannano la Corea del Nord per aver fornito armi alla Russia contro l’Ucraina

AgenPress – Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno condannato la Corea del Nord per il suo commercio di armi con la Russia, i recenti test missilistici e la retorica sempre più ostile in un incontro a Seul.

Negli ultimi anni i tre paesi hanno intensificato gli sforzi congiunti per scoraggiare la Corea del Nord, compresi incontri trilaterali e la creazione di un sistema di condivisione dei dati di allarme missilistico.

Mosca e Pyongyang hanno rafforzato la loro cooperazione militare da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Il trasferimento da parte della Corea del Nord di missili balistici a corto raggio e altre armi alla Russia per l’uso contro l’Ucraina richiede attenzione e un’azione coordinata, ha detto Jung Pak, un alto funzionario statunitense per la Corea del Nord, all’incontro di Seul, come citato da Reuters.

Secondo la Casa Bianca, la Russia ha utilizzato per la prima volta missili balistici forniti dalla Corea del Nord per attaccare l’Ucraina tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Il procuratore generale ucraino Andrii Kostin ha poi affermato che gli investigatori hanno raccolto prove preliminari che la Russia ha lanciato un missile nordcoreano su Kharkiv durante l’attacco di massa del 2 gennaio.

La Corea del Nord ha fornito alla Russia circa un milione di munizioni, ha detto il 15 gennaio il funzionario dell’intelligence militare ucraina, mentre la Corea del Sud ha avvertito l’11 gennaio che il suo vicino settentrionale potrebbe anche vendere alla Russia nuovi tipi di missili tattici guidati.

Gli Stati Uniti ritengono che in cambio della fornitura di missili balistici, la Corea del Nord chiede alla Russia aerei da combattimento, missili terra-aria, veicoli blindati, attrezzature per la produzione di missili balistici e altre tecnologie militari avanzate.

“Gli Stati Uniti sono anche profondamente preoccupati per il recente aumento della retorica ostile, in particolare nei confronti della Repubblica di Corea, da parte del regime della RPDC (Nordcoreano)”, ha aggiunto Pak a Seul.

L’incontro degli inviati nucleari ha avuto luogo pochi giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto di modificare la costituzione del suo paese per dichiarare la Corea del Sud il suo “nemico principale”, affermando che Pyongyang non aveva intenzione di evitare la guerra se dovesse scoppiare.

L’inviato del Giappone, Hiroyuki Namazu, ha condannato il recente lancio di un missile ipersonico da parte di Pyongyang, aggiungendo che, secondo Reuters, è necessario un attento monitoraggio di ciò che la Russia può fornire alla Corea del Nord in cambio di armi.

Gli Stati Uniti e quasi 50 paesi in precedenza avevano chiesto la fine immediata della consegna di armi da Pyongyang a Mosca.