Kfir Bibas compie un anno nelle mani di Hamas. “Il compleanno più triste del mondo”

AgenPress – Una famiglia israeliana terrà un evento pubblico per celebrare il primo compleanno di Kfir Bibas, il più giovane ostaggio preso da Israele il 7 ottobre insieme a suo fratello e ai suoi genitori.

Il Forum sugli ostaggi e le famiglie scomparse ha affermato che la famiglia Bibas “lancerà un appassionato appello per il rilascio di Kfir, così come per il rilascio dei suoi genitori Yarden e Shiri e del suo giovane fratello Ariel”. L’evento si terrà in quella che è diventata nota come Hostages Plaza, a Tel Aviv.

Non è tuttavia chiaro se Kfir Bibas sia ancora vivo. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato a novembre che stavano valutando un’affermazione del braccio militare di Hamas, le Brigate Qassam, secondo cui il bambino sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano. Le Brigate Qassam non hanno fornito prove a sostegno di quanto affermato.

La famiglia di Bibas e i suoi sostenitori si riuniranno giovedì alle 15 in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove saranno raggiunti dai principali animatori per bambini israeliani per contribuire a portare l’attenzione sul trauma in corso del rapimento di Biba

E’ “il compleanno più triste del mondo”, poiché Kfir Bibas dai capelli rossi compie un anno mentre è tenuto prigioniero a Gaza, ha detto Jimmy Miller, cugino di primo grado della madre di Kfir, Shiri Bibas.