Rizzo: “L’antifascismo del Pd fa rivoltare nella tomba i resistenti”

AgenPress. “L’antifascismo del Pd fa rivoltare nella tomba i resistenti. Fascisti sono cento cretini che fanno il saluto romano o chi ha preferito gli interessi dell’alta finanza a quelli di chi non riesce a sbarcare il lunario?

Questa sinistra si è inventata il fascismo da passerella elettorale. Tale antifascismo, però, fa rivoltare nella tomba i resistenti”. Oltre le bandiere non per una poltrona, ma per un’Italia diversa”.

A dirlo Marco Rizzo, leader di Democrazia, Sovrana e Popolare in un’intervista al quotidiano L’Identità.