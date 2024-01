L’Iran ammette di aver effettuato un attacco con missili e droni sul Pakistan occidentale

Teheran afferma di non voler essere coinvolta in un conflitto più ampio. Ma i gruppi del cosiddetto “Asse di Resistenza”, che comprende i militanti Houthi nello Yemen, Hezbollah in Libano e vari gruppi in Siria e Iraq, hanno effettuato attacchi contro Israele e i suoi alleati per mostrare solidarietà ai palestinesi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei sugli Houthi dopo che avevano attaccato le navi commerciali.