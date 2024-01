Gli Stati Uniti attaccano i missili antinave Houthi. Colpita una nave nel Mar Rosso

La milizia Houthi, alleata dell’Iran, ha minacciato di espandere i suoi attacchi per includere navi statunitensi in risposta agli attacchi americani e britannici sui suoi siti nello Yemen.

Gli attacchi degli Houthi alle navi nella regione da novembre hanno colpito le aziende e allarmato le maggiori potenze: un’escalation della guerra di oltre tre mesi tra Israele e i militanti palestinesi di Hamas a Gaza . Gli Houthi affermano di agire in solidarietà con i palestinesi.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato un’ondata di attacchi aerei contro dozzine di obiettivi Houthi l’11 gennaio in seguito agli attacchi del gruppo alle navi nel Mar Rosso.

La Casa Bianca ha detto che ulteriori attacchi statunitensi hanno distrutto i missili balistici che gli Houthi erano pronti a lanciare, citando funzionari statunitensi, secondo cui un nuovo attacco era stato lanciato contro quattro missili antinave.

L’attacco non era stato segnalato in precedenza. “Non stiamo cercando di espandere questo. Gli Houthi hanno una scelta da fare e hanno ancora tempo per fare la scelta giusta, ovvero fermare questi attacchi sconsiderati”, ha detto il portavoce della Casa Bianca John Kirby.

Il Mar Rosso collega l’Oceano Indiano al Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, ma diverse compagnie di navigazione hanno annunciato che ora stanno deviando attorno al Capo di Buona Speranza per raggiungere invece l’Europa.