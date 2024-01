Gaza. Qatar e Francia negoziano un accordo con Israele per fornire aiuti, medicinali ai civili e ostaggi

AgenPress – Il Qatar e la Francia hanno raggiunto un accordo con Israele e il gruppo islamico palestinese Hamas per la consegna di farmaci urgenti a circa 45 ostaggi israeliani tenuti dal gruppo a Gaza in cambio di aiuti umanitari e medici per i civili più vulnerabili.

I due paesi hanno affermato che gli aiuti lasceranno il Qatar per l’Egitto mercoledì prima di essere portati attraverso il valico di frontiera di Rafah.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha affermato in una dichiarazione che l’accordo significherebbe che “le medicine insieme ad altri aiuti umanitari saranno consegnati ai civili nella Striscia di Gaza, nelle aree più colpite e vulnerabili, in cambio della consegna dei farmaci necessari per l’assistenza israeliana”.

Non ha fornito dettagli su quanti aiuti o quali aiuti sarebbero stati consegnati ai civili. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che due aerei dell’aeronautica militare del Qatar sarebbero atterrati mercoledì in Egitto con medicinali acquistati in Francia sulla base di una lista israeliana. In precedenza, Philippe Lalliot, capo del centro di crisi del Ministero degli Esteri francese che organizza gli aiuti, aveva affermato che i negoziati andavano avanti da settimane e che l’idea iniziale era venuta dalle famiglie di alcuni degli ostaggi israeliani.