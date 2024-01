Conte. Chiesto il giurì per Meloni per sue frasi. Se insieme a Schlein si candida alle europee è un inganno

AgenPress – “Ho chiesto il giurì d’onore perché stiamo parlando di una premier che viene in Parlamento e ripete più volte concetti come: ‘Ha tradito il popolo, il Parlamento, col favore delle tenebre, senza mandato’. E’ una cosa assolutamente grave e crea un precedente, un presidente del consiglio che lede l’onorabilità di un parlamentare. Io non voglio portare in tribunale la premier, ho fatto ricorso a questa commissione”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ad Avanti popolo, su Rai Tre, facendo riferimento allo scambio di accuse sulla ratifica del Mes.

Meloni e Schlein “se si dovessero candidare e una volta elette non andassero in Europa – che è anche incompatibile per chi ha ruoli di governo -, secondo me sarebbe una presa in giro. Io sono per una politica che sia conseguente, questo invece è un inganno”.

Per le europee come candidati “abbiamo qualche idea di qualche esponente della società civile, anche più di uno. La società civile può dare dei contributi, se ci aiutano a rafforzare il nostro progetto”, ha aggiunto.