Bandecchi (AP): riforme, triste mercanteggiamento e poca chiarezza, c’è il rischio di allontanare i cittadini

AgenPress. «Dalle indiscrezioni giornalistiche traspare che le riforme sono sempre più oggetto di triste mercanteggiamento fra i partiti di maggioranza. In merito alla nuova formula di governo, si è passati dal presidenzialismo al premierato. Sulla natura di quest’ultimo, ogni giorno si legge tutto e il contrario di tutto».

Così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare e sindaco di Terni, che interviene sulle indecisioni del Governo per denunciare la mancanza di coerenza dell’esecutivo.

In un quadro così controverso – aggiunge Bandecchi -, l’unica certezza è «tanta confusione sotto il cielo». Il sindaco di Terni suggerisce la via da intraprendere per un’azione politica e amministrativa più lineare ed efficace: «Al Paese servirebbe rafforzare il ruolo del Parlamento, mortificato da fiducie alla bisogna e decreti senza i requisiti di necessità e urgenza, e tutelare il ruolo del Capo di Stato, forse, l’unica figura istituzionale ad avere ancora la fiducia dei cittadini».

Un orientamento diametralmente opposto a quello dell’attuale maggioranza, per cui Bandecchi conclude, rafforzando la propria posizione: «Alternativa Popolare ribadisce che ogni riforma deve valorizzare, non distruggere, la centralità del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Ogni alternativa non farà che ampliare sempre di più la distanza fra cittadini ed eletti».