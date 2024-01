Usa 2024. La candidata repubblicana Mikky Haley si propone come alternativa a Trump e Biden

AgenPress – La candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley ha annunciato in uno spot di essere la migliore candidata alternativa sia all’ex presidente Donald Trump che al presidente Joe Biden.

L’annuncio, intitolato “Better Choice”, mostra l’ex governatore della Carolina del Sud che sottolinea ancora una volta la necessità di “una nuova generazione di leadership conservatrice”.

“ Ho uno stile e un approccio diversi. Sistemerò la nostra economia, chiuderò i nostri confini e rafforzerò la causa della libertà”, afferma Haley.

Lo slot di 30 secondi fa eco al discorso di Haley durante la notte del caucus, in cui ha detto alla folla che lei è “l’ultima migliore speranza di fermare la rivincita Trump-Biden”.

L’annuncio verrà pubblicato in tutto lo stato su piattaforme televisive, via cavo e digitali.

“Trump e Biden sono i due politici più detestati del Paese”, ha detto in un comunicato stampa la portavoce di Haley, Olivia Perez-Cubas. “C’è una scelta migliore, e quella scelta è Nikki Haley”.

Nikki Haley ha aggiunto che il prossimo dibattito a cui parteciperà sarà con l’ex presidente Donald Trump o con il presidente Joe Biden, suggerendo che non accetterà inviti a nessuno dei dibattiti del New Hampshire questa settimana.

“Abbiamo avuto cinque grandi dibattiti in questa campagna. Sfortunatamente, Donald Trump li ha evitati tutti. Non ha più nessun posto dove nascondersi. Il prossimo dibattito che farò sarà con Donald Trump o con Joe Biden. Non vedo l’ora”, ha detto Haley in una nota.