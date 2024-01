Ucraina. Lavrov apprezza la Corea del Nord per il sostegno “all’operazione militare”

AgenPress – Mosca apprezza molto il sostegno di Pyongyang in termini di operazione militare speciale in Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un incontro a Mosca con il suo omologo in visita, il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui.

“Manteniamo una stretta e fruttuosa cooperazione con Pyongyang all’interno delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali. Sicuramente, sosteniamo sempre la Corea del Nord sulla piattaforma delle Nazioni Unite e apprezziamo molto la vostra posizione simile a sostegno della posizione della Russia, anche su questioni relative alla nostra operazione militare speciale. in Ucraina”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo rivolgendosi al suo omologo nordcoreano.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato la Russia nel settembre 2023 e ha avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin presso lo spazioporto del cosmodromo di Vostochny nella regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo.