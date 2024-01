L’Unione Editori e Creators Digitali ANICA plaude alle Linee Guida Agcom sugli Influencer

AgenPress. L’Unione Editori e Creators Digitali ANICA esprime grande soddisfazione per l’esito della consultazione Agcom sulle nuove regole per gli Influencer, comunicata a valle della delibera del Consiglio del 10 gennaio scorso.

La consultazione è stata un’importante occasione per condividere con il Regolatore l’apprezzamento per l’iniziativa presa a livello nazionale, che pone l’Italia in una posizione avanzata sul piano europeo. In rappresentanza dell’Unione c’erano le aziende Ciaopeople, NewCo Management, Show Reel Media Group e TikTok.

Manuela Cacciamani, presidente dell’Unione, commenta: “L’audizione dell’Unione ci ha dato l’opportunità di chiarire alcune proposte per trasformare buone pratiche – già individualmente adottate dalle nostre imprese associate – in impegni condivisi da tutti i soggetti rilevabili sul mercato. La forte espansione di quest’area, finora non regolata, merita questa nuova attenzione e impegna gli operatori a collaborare attivamente a far sì che trasparenza e regole di comportamento etico siano i principi fondamentali su cui far crescere positivamente la ‘Creator Economy’”.

Collaborazione e impegno che l’ANICA conferma convintamente sia per il Tavolo tecnico sia per iniziative di divulgazione a supporto dell’azione dell’AGCOM, a nome delle imprese associate che rappresentano 103 Creators, per una fanbase complessiva di 227 milioni di individui.

L’Unione Editori e Creators Digitali ANICA è dedicata ai protagonisti della galassia dell’audiovisivo e dello storytelling digitale. L’Unione nasce (nel 2021) per promuovere l’industria dei contenuti digitali che ruotano intorno al cinema, per codificare i nuovi mestieri del digitale, per cooperare sulla formazione con università, scuole e centri di ricerca e per diventare un riferimento per le istituzioni nazionali, regionali e internazionali. Obiettivo dell’Unione è costruire uno spazio di lavoro condiviso e di collaborazione per l’intera filiera digitale dello storytelling di nuova generazione connettendo produttori, distributori, piattaforme fisiche e digitali nonché il mondo dei creators, sempre più centrali nella produzione audiovisiva.