La classifica di tutte le città più care d’Italia del 2023

Al 1° posto Milano con +1656 euro, al 2° Varese (+1582 euro), al 3° Bolzano (+1541 euro)

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2023, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.

Uno studio basato sull’inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall’Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2023 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2022.

In testa alla classifica delle città più care del 2023, Milano dove l’inflazione media pari a +6,1%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, pari, per una famiglia media, a 1656 euro in più rispetto al 2022. Medaglia d’argento per Varese, +6%, con un incremento di spesa sul 2022 pari a 1582 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano, con +5,8% e dove una famiglia tipo ha avuto nel 2023 una spesa supplementare pari a 1541 euro annui.

Segue Grosseto (+6,8%, 2° inflazione più alta d’Italia, pari a 1533 euro), al quinto posto Genova, che nel 2023 ha avuto, insieme a Brindisi, la maggior inflazione del Paese, +6,9%, con un esborso a famiglia di 1504 euro in più rispetto al 2022.

Seguono Perugia (+6,4%, +1470 euro), al settimo posto Alessandria, terza in Italia per inflazione ex aequo con Benevento (+6,6%), con una stangata pari a 1466 euro, poi Siena (+6,5%, +1465 euro).

Chiudono la top ten Lecco e Lodi (entrambe con +5,7% e +1447 euro).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa è Potenza, con l’inflazione più bassa d’Italia (+3,7%) e dove in media si sono spesi “solo” 731 euro in più nel corso del 2023. Al 2° posto Catanzaro (+4,4%, la seconda inflazione più bassa ex aequo con Reggio Emilia, +822 euro). Medaglia di bronzo Reggio Calabria, terza sia per inflazione (+4,5%) che per spesa (+840 euro).

Bene anche Bari (7° con +5,3% e +920 euro), Ancona (8° con +4,7% e + 934 euro). Chiude la top ten della città risparmiose Cagliari (+5,4%, +1014 euro).

Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care del 2023, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione media 2023 1 Milano 1656 6,1 2 Varese 1582 6,0 3 Bolzano 1541 5,8 4 Grosseto 1533 6,8 5 Genova 1504 6,9 6 Perugia 1470 6,4 7 Alessandria 1466 6,6 8 Siena 1465 6,5 9 Lecco 1447 5,7 9 Lodi 1447 5,7 11 Mantova 1422 5,6 12 Torino 1403 6,1 13 Firenze 1399 6,0 14 Pisa 1398 6,2 15 Bologna 1397 5,6 16 Venezia 1395 5,8 17 Terni 1378 6,0 18 Modena 1377 5,7 18 Ravenna 1377 5,7 20 Massa-Carrara 1375 6,1 20 Pistoia 1375 6,1 22 Como 1371 5,2 23 Livorno 1353 6,0 24 Brescia 1345 5,1 24 Pavia 1345 5,1 26 Trento 1335 5,1 27 Novara 1333 6,0 27 Cuneo 1333 6,0 29 Lucca 1330 5,9 30 Padova 1327 5,7 31 Ferrara 1305 5,4 32 Vicenza 1303 5,6 33 Bergamo 1292 4,9 34 Viterbo 1290 5,7 35 Benevento 1284 6,6 36 Imperia 1282 6,4 37 Piacenza 1281 5,3 37 Forlì-Cesena 1281 5,3 37 Rimini 1281 5,3 40 Treviso 1280 5,5 41 Trieste 1276 5,5 41 Pordenone 1276 5,5 43 Roma 1265 5,4 44 Arezzo 1262 5,6 45 Udine 1253 5,4 ITALIA 1239 5,7 46 Cremona 1239 4,7 47 Aosta 1238 5,0 48 Palermo 1231 6,2 49 Teramo 1200 5,9 50 Verona 1187 5,1 51 Biella 1168 5,5 52 Rovigo 1164 5,0 53 Belluno 1159 5,2 54 Macerata 1153 6,1 54 Napoli 1153 5,7 56 Olbia – Tempio 1152 6,4 57 Catania 1151 5,8 58 Vercelli 1147 5,4 59 Brindisi 1144 6,9 60 Messina 1144 6,0 61 Cosenza 1139 6,1 62 Siracusa 1106 5,8 63 Ascoli Piceno 1096 5,8 64 Gorizia 1089 4,9 65 Parma 1087 4,5 66 Avellino 1070 5,5 67 Reggio Emilia 1063 4,4 68 Sassari 1026 5,7 69 Pescara 1017 5,0 70 Cagliari 1014 5,4 71 Caltanissetta 954 5,0 72 Ancona 934 4,7 73 Bari 920 5,3 74 Trapani 916 4,8 75 Caserta 895 4,6 76 Campobasso 879 4,8 77 Reggio Calabria 840 4,5 78 Catanzaro 822 4,4 79 Potenza 731 3,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat