Davos 2024. Zelensky: Putin è un predatore, deve perdere, possiamo farlo, quest’anno deve essere decisivo

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che ogni riduzione della pressione sull’aggressore aggiunge anni alla guerra, ma ogni investimento nella fiducia dei difensori ucraini accorcia la guerra.

Lo ha affermato martedì 16 gennaio nel suo discorso al World Economic Forum di Davos.

“Abbiamo bisogno che Putin perda” e “possiamo farlo. Quest’anno deve essere decisivo”, e il leader russo non sarà mai soddisfatto di un conflitto congelato.

“Vi ricordo che dopo il 2014 c’è stato un tentativo di congelare la guerra in Donbass. C’erano garanti influenti, tra cui la cancelliera della Germania e il presidente francese. Ma Putin è un predatore non soddisfatto dai prodotti congelati. Dobbiamo difenderci, difendere i nostri bambini e le nostre mogli e possiamo batterlo sul terreno, lo abbiamo provato”. “Come possiamo essere soddisfatti di sanzioni che nemmeno bloccano la produzione di missili russi? In ogni razzo russo ci sono componenti chiave di Paesi occidentali, è un fatto”.

“Quest’anno deve essere decisivo. Il congelamento della guerra in Ucraina può essere la sua fine? Non voglio accontentarmi della verità lapalissiana secondo cui qualsiasi conflitto congelato prima o poi si riaccenderà. Vi ricordo che dopo il 2014 ci sono stati tentativi di congelare la guerra in Ucraina. Ci sono stati garanti molto influenti di questo processo, poi il Cancelliere tedesco e poi i Presidenti francesi. Ma Putin è un predatore che non si accontenta dei prodotti surgelati”.

Zelensky ha aggiunti che “dobbiamo difendere noi stessi, i nostri figli, le nostre case, le nostre vite. Dobbiamo farlo. Possiamo batterlo a terra. Lo abbiamo dimostrato. E in mare e nei cieli. Incrementiamo la produzione di armi. Abbiamo raggiunto la crescita economica in Ucraina, il nostro PIL è in aumento, nonostante “Abbiamo preso la decisione sui negoziati per l’adesione all’UE. Stiamo normalizzando l’idea che le aggressioni possono essere sconfitte, anche quelle di Putin, che vanno avanti da dieci anni e più. Ora possiamo Dite: non aumentate. A tutti coloro che dubitano. A tutti coloro che vogliono ridurre il sostegno”.

Ha osservato che “in questo avvertimento saremo assolutamente corretti. Perché ogni riduzione della pressione sull’aggressore aggiunge anni alla guerra. Ma ogni investimento nella fiducia del difensore accorcia la guerra. Dobbiamo rendere possibile la risposta alla domanda più importante: la guerra finirà – con una situazione giusta e stabile pace. E voglio che voi siate parte di questa pace – a partire da adesso – per avvicinare la pace. E abbiamo bisogno di voi in Ucraina – per costruire, ricostruire, ripristinare le nostre vite. Ognuno di voi può essere ancora di più successo con l’Ucraina”, ha detto Zelensky rivolgendosi ai partner internazionali.

Ha anche osservato che “Putin sta cercando di normalizzare ciò che avrebbe dovuto finire nel 20° secolo: deportazioni di massa, città e villaggi rasi al suolo e la terrificante sensazione che la guerra potrebbe non finire mai”.

“In effetti, Putin incarna la guerra. Sappiamo tutti che è l’unica ragione per cui persistono varie guerre e conflitti e perché tutti i tentativi di ripristinare la pace sono falliti. E non cambierà. Non cambierà. Dobbiamo cambiare. Noi tutto deve cambiare affinché la follia che risiede nella testa di quest’uomo o di qualsiasi altro aggressore non prevalga”, ha detto Zelensky. “Putin è franco su ciò che vuole, cosa fa e chi sono i suoi obiettivi”.

“La sua risposta alla durata della guerra è sempre una guerra, senza fine. Lui la vuole così. La sua risposta ai limiti del caos nel mondo è il sostegno illimitato delle forze terroristiche. Gli piacciono i conflitti che causano sofferenza agli altri”.