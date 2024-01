Davos 2024. Von der Leyen: “l’Intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità significativa, se utilizzata in modo responsabile”

AgenPress – “Il Global Risk Report del World economic forum colloca l’intelligenza artificiale come uno dei principali rischi potenziali per il prossimo decennio. Ma non dimentichiamo che l’Ia rappresenta anche un’opportunità molto significativa, se utilizzata in modo responsabile”.

Così Ursula Von der Leyen a Davos 2024. “Sono un’ottimista tecnologica”, convinta che l’intelligenza artificiale “può aumentare la produttività a una velocità senza precedenti. Chi si muove per primo verrà premiato e la corsa globale è già iniziata”, e “l’Europa deve alzare la posta e indicare la strada verso un uso responsabile dell’intelligenza artificiale”.

L’Europa, ha spiegato la presidente, “è ben posizionata per diventare il leader dell’intelligenza artificiale industriale, ovvero l’uso dell’intelligenza artificiale per trasformare le infrastrutture critiche affinché diventino intelligenti e sostenibili”.

L’Ue userà il suo vantaggio competitivo, cioè i suoi circa 200.000 ingegneri informatici con esperienza nell’intelligenza artificiale, “una concentrazione maggiore di Stati Uniti e Cina. E il nostro continente ha un enorme vantaggio competitivo anche sui dati industriali. Possiamo addestrare l’intelligenza artificiale su dati di qualità ineguagliabile. E noi vogliamo investire in questo, per cui forniremo alle start-up e alle Pmi europee l’accesso ai nostri supercomputer, in modo che possano sviluppare e addestrare grandi modelli di intelligenza artificiale. Questo è simile a ciò che Microsoft sta facendo per ChatGPT, eseguendolo sui propri supercomputer”.