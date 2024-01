Davos 2024. Antony Blinken: “700 milioni di persone nel mondo non sanno se domani avranno da mangiare”

AgenPress. In questo momento 700 milioni di persone nel mondo non sanno se domani avranno da mangiare. Per questo gli Stati Uniti lavorano con decine di Paesi e stanno investendo affinché ci sia più suolo coltivato nel mondo e “lanciamo un appello ad unirsi a noi” in questo compito, anche partecipando al Vision for Adapted Crops and Soils (Vacs) lanciato l’anno scorso dagli Usa, dall’Unione Africana e dalla Fao.

Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, intervenendo al World Economic Forum di Davos.