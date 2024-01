Lodi. Morte ristoratrice. La Lega presenta interrogazione in Vigilanza Rai. Tracce di sangue nella Panda

AgenPress – “La Lega presenterà un’interrogazione in commissione Vigilanza Rai per approfondire la vicenda della ristoratrice del Lodigiano: la storia di un presunto post fake è stata trattata dal Tg3 come lo scandalo del secolo”.

Così in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in Vigilanza Rai, a seguito della morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, travolta da una tempesta mediatica per un post sui social.

“Una redazione è libera di esercitare il diritto di cronaca, urge però una riflessione sul principio di proporzionalità. Non ci pare che l’interesse sociale fosse tale da giustificare l’accanimento mediatico verso i protagonisti. Auspichiamo una presa di posizione da parte della Rai, anche alla luce di contratti e compensi sui quali intendiamo fare presto chiarezza”.

Sono abbassate le saracinesche della pizzeria ‘Le Vignole’ di Sant’Angelo Lodigiano. Sulle saracinesche è stato affisso un cartello che invita a “non depositare oggetti e fiori davanti alle vetrine”.

Trovate diverse tracce di sangue all’interno della Panda parcheggiata non lontano dal fiume ed è stata sequestrata dagli investigatori. Il sangue è stato trovato sui sedili e, in particolare, sui tappetini. L’ipotesi privilegiata nelle indagini è quella del suicidio e quindi la donna, prima di raggiungere il fiume, si potrebbe essere tagliata le vene dei polsi.