La Svizzera stanzia 1,5 mld di franchi per sostenere l’Ucraina. Zelensky: il mondo intero è contro l’aggressione di Putin

AgenPress – La Svizzera stanzia 1,5 miliardi di franchi per sostenere l’Ucraina per il periodo 2025-2028. Lo ha affermato la presidente della Confederazione svizzera Viola Amherd, in una conferenza stampa congiunta con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“La Svizzera ha previsto un miliardo e mezzo di franchi a sostegno dell’Ucraina per il periodo della prossima strategia di cooperazione internazionale dal 2025 al 2028”.

Ha sottolineato che la ricostruzione dell’Ucraina è di importanza strategica per la stabilità del continente e che la bussola politica per la ricostruzione sono i principi concordati alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, che si è svolta nella città svizzera di Lugano nel luglio 2022 .

Amherd ha aggiunto che oggi si è discusso della necessità di un migliore coordinamento degli aiuti con la comunità internazionale.

“Per la ripresa dell’Ucraina la questione centrale è lo sminamento. A settembre il Consiglio federale ha dichiarato prioritario lo sminamento umanitario e ha approvato un pacchetto di aiuti quadriennale per un importo di 100 milioni di franchi”, ha dichiarato il presidente della Confederazione, annunciando che in ottobre si terrà a Ginevra una conferenza su questo tema.

Zelensky è grato alla parte svizzera per l’accordo secondo cui “da domani i nostri team inizieranno i preparativi per tenere un vertice globale sulla pace in Svizzera a livello di leader”.

“Questo vertice dovrebbe dare l’energia necessaria a tutto ciò che è già stato realizzato e stabilire che la fine della guerra dovrebbe essere esclusivamente giusta e il ripristino della forza del diritto internazionale davvero completo”, ha sottolineato Zelensky.

L’Ucraina è aperta a tutti i paesi del mondo a partecipare al vertice mondiale sulla pace, se rispettano la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

“Vorremmo che fossero presenti i paesi del sud del mondo”, ha detto Zelensky, ricordando che all’ultimo incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e politici a Davos hanno partecipato i rappresentanti di più di 80 paesi. “È molto importante che tutti questi rappresentanti e i loro leader siano presenti al vertice”.

Il presidente dell’Ucraina ha detto che è molto importante dimostrare che il mondo intero è contro l’aggressione della Russia e che tutto il mondo è a favore di una pace giusta.