AgenPress – Un blogger russo ha affermato che le forze russe hanno recentemente lanciato attacchi contro l’Ucraina utilizzando una varietà di tipi di missili, compresi i missili balistici ipersonici Kh-47 Kinzhal.

Il miblogger ha affermato che le forze russe hanno lanciato esche aeree e droni Shahed non specificati per sopraffare i sistemi di difesa aerea ucraini in modo che le forze russe potessero condurre attacchi missilistici con successo.

Lo scrive sul suo sito l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), osservando le forze russe stanno sperimentando varie combinazioni di attacchi con droni e missili nel tentativo di penetrare nei sistemi di difesa aerea ucraini mentre le forze ucraine si adattavano ai modelli di attacco russi.

L’ISW aveva precedentemente valutato che la Russia potrebbe intensificare gli sforzi per procurarsi missili balistici dall’estero perché in alcune circostanze i missili balistici potrebbero avere più successo nel colpire obiettivi in ​​Ucraina.

Il portavoce dell’aeronautica ucraina, colonnello Yuriy Ihnat, ha dichiarato il 14 gennaio che le sanzioni probabilmente stanno riducendo la qualità dei missili russi.

La segnalata diminuzione della qualità dei missili russi potrebbe ostacolare ulteriormente la capacità della Russia di condurre serie di attacchi di successo contro l’Ucraina.