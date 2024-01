Il Canada ha preparato un accordo di sicurezza con l’Ucraina. Bozza inviata a Kiev

AgenPress – Il Canada ha inviato una bozza dei suoi piani per garantire la sicurezza all’Ucraina, ha detto Natalka Cmoc, ambasciatrice canadese in Ucraina, in un’intervista con Ukrainska Pravda pubblicata il 15 gennaio.

Gli sforzi dell’Ucraina per ottenere garanzie di sicurezza dai suoi alleati occidentali hanno accelerato dall’inizio dell’invasione su vasta scala. I membri del Gruppo dei Sette (G7) hanno presentato i loro impegni di sicurezza a lungo termine per l’Ucraina al vertice NATO di Vilnius lo scorso luglio, che comportavano obblighi espliciti e duraturi, oltre a rafforzare la capacità dell’Ucraina di resistere all’aggressione russa.

Dopo che l’Ucraina ha firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con la Gran Bretagna, i negoziati su un accordo di sicurezza con il Canada si sono intensificati.

“Sono molto felice di informarvi che venerdì il Canada ha inviato una copia dell’accordo (bozza) a Ihor Zhovkva per avviare negoziati più dettagliati e concludere i negoziati tra Canada e Ucraina in poche settimane”.

In Canada ritengono che dovrebbe trattarsi di un accordo sulle “garanzie di sicurezza”, dice l’ambasciatore. Allo stesso tempo, non vede alcun problema in questo termine. Secondo Natalka Tsmots, questo approccio è comune ai paesi “Big Seven”.

“Tra i paesi del G7 c’è il desiderio di fornire all’Ucraina queste garanzie, e questa è una questione urgente”.

Allo stesso tempo, Tsmots ha osservato che l’adozione di un simile accordo di sicurezza corrisponderebbe agli accordi dei leader di Canada e Ucraina.

“A settembre, durante la visita di Zelensky in Canada, il primo ministro Trudeau ha affermato che il Canada cerca di mettere nero su bianco i suoi obblighi in materia di sostegno pluriennale, in modo che l’Ucraina abbia fiducia nella prevedibilità di tale sostegno in futuro”, ha sottolineato l’ambasciatore.

Venerdì 12 gennaio 2024, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi e il primo ministro della Gran Bretagna Rishi Sunak hanno firmato uno storico accordo di sicurezza .

In particolare, il documento prevede l’obbligo della Gran Bretagna di sostenere l’Ucraina con le armi in caso di aggressione da parte della Russia, nonché la cooperazione tra i paesi nel campo della difesa per i prossimi 10 anni. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umyerov ha osservato che l’accordo prevede anche che la Gran Bretagna congelerà i beni russi.