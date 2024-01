AgenPress. La figlia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è suicidata dopo le polemiche per una recensione al suo locale, ha scritto un post su Instagram rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli.

Nel post ha scritto “L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara ‘signora’ per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”.