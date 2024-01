Conversazione telefonica del Presidente Meloni con il Primo Ministro del Libano Mikati

AgenPress. Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Libano, Najib Mikati.

Nel corso dello scambio di vedute sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso e ribadita la volontà di entrambi i leader di evitare un allargamento del conflitto a Gaza. In particolare, il Presidente Meloni ha discusso di come rafforzare la mediazione in corso tra Libano e Israele, sottolineando la massima disponibilità dell’Italia a lavorare con tutte le parti in causa.

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come l’Italia rimanga fortemente impegnata per la stabilità del Libano.

I due Capi di Governo hanno evidenziato l’importanza di continuare a coordinarsi sull’evolversi della crisi.