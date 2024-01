Zelensky. Accordo sicurezza con il Regno Unito costituirà un modello per accordi simili con altri paesi

AgenPress – “Oggi è proseguito anche il lavoro sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina: sono iniziati i negoziati con la Romania. Questo è il nono paese con cui stiamo conducendo tale lavoro bilaterale. Tutti i paesi del G7 più i Paesi Bassi, più la Romania. Ce ne saranno altri. Prendiamo come modello l’accordo che abbiamo firmato con il Regno Unito questa settimana. Ancora una volta sono grato al Regno Unito per la sua leadership e per l’ottimo e solido contenuto dell’accordo”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Romania è diventata il nono paese con il quale si stanno svolgendo trattative sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

“Oggi si è svolto in Svizzera un nuovo incontro dei consiglieri dei capi di Stato sulla formula della pace. Questo è il quarto incontro di questo tipo ed è estremamente importante che ognuno riunisca più partecipanti. Attualmente sono rappresentati più di 80 Stati e organizzazioni internazionali. E non solo i nostri partner abituali in Europa e Nord America, ma anche paesi dell’America Latina, Africa, Asia e Oceania. Questa è una riunione rappresentativa. Sono grato a ogni leader e a ogni paese che prende parte a questo nostro lavoro congiunto e conferma con la loro partecipazione che l’ordine mondiale basato su regole deve essere ripristinato – per tutti sulla terra, senza eccezioni.

I governanti della Russia pensano che con la violenza e il terrore, con le loro bugie e crudeltà, possono imporre un altro ordine mondiale predatorio – un ordine mondiale senza regole, senza alcuna garanzia di sicurezza. È proprio la loro fiducia – la fiducia degli assassini – che ora stiamo collettivamente riducendo. Ad ogni incontro – per il bene del normale diritto internazionale. Espandendo costantemente il nostro lavoro internazionale verso nuove regioni e nuovi stati. Attraverso nuovi accordi per una maggiore sicurezza. Le iniziative ucraine stanno gradualmente diventando iniziative globali. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano in questo.

L’incontro di oggi in Svizzera prosegue il lavoro svolto durante gli incontri a Malta, Arabia Saudita e Danimarca. Attendo con ansia un rapporto dettagliato da parte del nostro team, il team ucraino, sulle discussioni che hanno avuto luogo.

In generale, le prime due settimane di quest’anno hanno già rafforzato la forza e le capacità dell’Ucraina. Ci sono nuovi pacchetti di supporto per i nostri guerrieri. Esistono accordi tanto necessari sulla produzione congiunta di armi e proiettili, una questione particolarmente delicata sono i droni. Ci saranno più droni. Stiamo preparando altre buone notizie sulla difesa aerea. Teniamo a mente sia i missili che la guerra elettronica: ce ne saranno di più. E invariabilmente, mese dopo mese, aumentiamo la produzione di artiglieria ucraina.

L’Ucraina ha un potenziale sufficiente per superare questo difficile percorso di guerra. Abbiamo il potenziale per radunare il mondo. Abbiamo il potenziale per vincere. La chiave è credere in noi stessi. Credere nell’Ucraina. Sono grato a tutti coloro che sono con l’Ucraina e in Ucraina. Sono grato a tutti coloro che lottano, lavorano, fanno volontariato e aiutano a far vivere l’Ucraina”.