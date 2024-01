Israele. Medici pronti ad affrontare eventuali gravidanze di donne ostaggio stuprate dai terroristi di Hamas

AgenPress – La comunità medica israeliana, solitamente riluttante a considerare tali scenari, si è recentemente preparata attivamente alla spaventosa possibilità che diverse donne in ostaggio vengano violentate in prigionia e successivamente rimangano incinte.

Secondo fonti ci sono state discussioni approfondite negli ospedali di tutto il paese sulla preparazione al ritorno degli ostaggi israeliani che sono stati aggrediti sessualmente dai terroristi di Hamas e sono attualmente in diverse fasi della gravidanza.

La legge israeliana consente l’aborto, garantendo alle donne l’autonomia di decidere la propria linea di condotta. Tuttavia, lo Stato si trova ora ad affrontare l’arduo compito di affrontare il trauma persistente che colpirà le vittime e le loro famiglie per tutta la vita.

Oggi, 14 gennaio, ricorre il centesimo giorno dal massacro di Hamas, e tra i 136 ostaggi ancora tenuti dai terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza ci sono donne avvolte in una pesante nuvola di preoccupazione, un argomento non abbastanza discusso. I rapporti del 7 ottobre indicavano che i terroristi avevano commesso atroci atti di stupro e le testimonianze di alcuni degli ostaggi restituiti suggerivano che le donne avevano subito molestie sessuali, compreso forse lo stupro, mentre erano in prigionia.

Queste valutazioni inquietanti hanno spinto i ginecologi a tenere discussioni interne nelle ultime settimane sulla terribile possibilità che le prigioniere siano state violentate e siano rimaste incinte per diverse settimane.

Ogni giorno che passa non solo aumenta il rischio di ritrovarsi qualche detenuta incinta, ma anche il rischio di gravi infezioni e mettono in pericolo la madre di gravi complicazioni durante la gravidanza. senza alcun controllo medico. Forse la cosa più significativa è il profondo trauma psicologico di una donna che porta in grembo un feto derivante dal brutale stupro da parte di un terrorista omicida.

A differenza di molti paesi in cui l’aborto è vietato o consentito solo fino alla 23a settimana di gravidanza, la legge israeliana consente l’aborto fino al momento della nascita . Gli aborti possono essere autorizzati da una regolare commissione di aborto fino alla 24a settimana di gravidanza. Oltre questo periodo, gli aborti sono supervisionati da una speciale commissione di medici esperti, che prende in considerazione anche i casi di feti con disabilità congenite, la salute mentale della madre o anche le gravidanze derivanti da uno stupro. In Israele, entrambi i comitati approvano costantemente l’aborto nei casi di stupro.

Squadre di ginecologi nei centri medici a livello nazionale hanno già nominato professionisti per prepararsi a uno scenario così catastrofico. I medici hanno sottolineato che l’aspetto medico si basa su protocolli consolidati per l’interruzione della gravidanza. Tuttavia, Israele deve ora affrontare l’elemento più impegnativo: il grave impatto psicologico su una donna prigioniera che ha concepito.

Quando la gravidanza è il risultato di un terrorista che in precedenza aveva ucciso i suoi parenti e violentata brutalmente, le conseguenze emotive sono inimmaginabili. Lascerà cicatrici psicologiche durature sulla donna e sulla sua famiglia per anni.

Il professor Hagai Levine, presidente dell’Associazione israeliana dei medici di sanità pubblica e capo del dipartimento medico del quartier generale delle famiglie prigioniere, ha spiegato: “Il compito di interrompere una gravidanza avanzata diventa sempre più complesso e impegnativo con l’avanzare dei giorni di prigionia. Stress, inquinamento ambientali, e l’assenza di controllo medico amplificano le complicazioni e i pericoli della gravidanza per la madre, prima ancora che considerare l’aspetto psicologico spaventoso.

Noi insistiamo da tempo con richieste di consentire visite mediche e trasferimento di farmaci. Se c’è una donna prigioniera che, Dio non voglia, ha concepito a causa di uno stupro, è imperativo riportarla a casa con urgenza.”